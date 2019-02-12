РМК начнёт развивать горнорудную промышленность Хабаровского края

14:12 | 14.02.2019

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и президент Русской медной компании Всеволод Левин подписали соглашение о сотрудничестве. РМК начнёт работы по развитию горнодобывающей отрасли в этом регионе.



Компания запустит крупный проект по разработке Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения, которое расположено в Нанайском районе Хабаровского края. В данный момент там уже ведутся изыскательские работы, связанные с геологоразведкой. После этого будет подготовлен проект по строительству горнорудного комбината. В дальнейшем подготовленной документации предстоит пройти все необходимые согласования и утверждения. И только после выполнения всех требуемых условий РМК развернёт строительство. Уже запланировано, что на проведение всех этих этапов будет затрачено 115 млрд. рублей. Предварительное начало строительство комбината – 2021 год.



Всеволод Левин так отозвался о планах компании: «За 15 лет работы мы накопили уникальный для нашей страны опыт строительства современных, эффективных и экологически безопасных горнодобывающих предприятий. И мы готовы принести на Дальний Восток наши передовые технологии в области добычи и обогащения полезных ископаемых».