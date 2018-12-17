Tele2 приготовил своим клиентам новогодний подарок

13:42 | 19.12.2018

Оператор мобильной связи Tele2 в преддверии новогодних праздников устроил акцию. Все, кто приобрёл в торговой сети оператора 4G-смартфон Samsung, получат в подарок 1 терабайт интернет-трафика.



Такое предложение позволит любителям мобильных приложений по достоинству оценить все преимущества скоростного интернета. Вдобавок такой объём доступного клиенту интернета даёт возможность не экономить трафик в рамках существующих тарифов. Ежемесячно пользователь при равномерном расходовании трафика получает 85 Гб. По словам Игоря Майстренко, директора по продажам и развитию Tele2, выбор смартфонов именно от Samsung в качестве объекта акции неслучаен. Продукция этой фирмы уже стала синонимом качества, завоевав доверие у ценителей мобильных услуг. Вдобавок именно устройства данного производителя составляют самую заметную долю в пользовании сетью оператора.



Акция по предоставлению бонусного трафика проходит до 15 января 2019 года. Предоставленным объёмом пользователи могут пользоваться весь следующий календарный год либо до полного исчерпания подаренного трафика. Предложение действительно как для новых клиентов оператора, так и старых с одним уточнением – они должны быть подключены к тарифам «Мой онлайн» или «Мой онлайн+».



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