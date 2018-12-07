На Южном Урале снизился уровень коррупции среди чиновников

14:58 | 10.12.2018

Результаты социологических опросов, проведенных среди бизнесменов по проекту «Бизнес-барометр коррупции», показали, что среди чиновников в Челябинской области снизился уровень коррупции.



Как сообщает агентство «Полит74», результаты исследования были озвучены на круглом столе, прошедшем в правительстве области. В опросе приняли участие 40 тысяч предпринимателей, которые работают в самых разных отраслях. Участники анкетирования отметили, что чаще всего сталкиваются с коррупцией при получении справок, а также в контрольно-надзорном ведомстве и в сфере государственных и муниципальных закупок.



В этом году со взяточничеством столкнулись 10,3 % опрошенных. 72,1 % ответили, что сталкивались с коррупцией время от времени, 17,6 % респондентов ответили, что не знакомы с таким явлением.



«По оценке предпринимателей, уровень коррупции в этом году снизился. Об этом сообщили 39 % опрошенных. Два года назад так ответила четверть опрошенных», – цитирует издание вице-президента Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Сергея Ульяновского.



Глава комитета по правовой поддержке бизнеса регионального отделения объединения бизнесменов «Деловая Россия» Виктор Глушаков рассказал, что в регионе активно работает система защиты предпринимателей от проявления коррупции. Бизнесмены могут обратиться в комитет, который проанализирует информацию с помощью экспертов, рассмотрит на общественном совете и в случае нарушения закона передаст в правоохранительные и надзорные органы.