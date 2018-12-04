Челябинск
16:14 | 6.12.2018
Челябинский «Буревестник» отметил 20-летний юбилей
Из студенческого клуба учреждение выросло в прославленную школу олимпийского резерва, отмечает парламентарий. Из стен «Буревестника» вышли многочисленные неоднократные чемпионы и призеры. Это Анастасия Барышникова, Александра Кулешова, Никита Павлов, Сергей Богдан, Ильназ Сайфуллин и многие другие. Их имена навсегда вписаны в летопись триумфов мирового спорта.
«Его история – это, прежде всего, легендарные имена, талантливые наставники, преданный коллектив. Это призеры олимпийских игр, обладатели высших спортивных титулов и званий, чемпионы мира, Европы, России. Трибуны ведущих арен мира рукоплескали вашим боксерам и тхэквондистам, кикбоксерам и мастерам ушу», - сказал Анатолий Литовченко.
Безусловно, самые теплые и особые слова благодарности парламентарий адресовал основателю и бессменному руководителю школы - Федору Салиховичу Шарафисламову. Он, будучи заслуженным работником физической культуры России, заслуженным тренером страны, воспитал на челябинской земле не одно поколение настоящих победителей.
«Горжусь своими земляками, ставшими основной национальных сборных на международных турнирах. Уверен, атлеты «Буревестника» будут и дальше идти в авангарде российского и мирового спорта», - завершил поздравление Литовченко.
© «Вечерние Ведомости»
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