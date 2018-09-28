В Челябинск 16 ноября приедет министр экологии

16:22 | 1.10.2018

В Челябинске 16 ноября состоится совещание, на котором будут присутствовать члены Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, представители Министерства природных ресурсов и руководство Росприроднадзора. В нём также примет участие глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.



Владимир Бурматов, депутат Госдумы и руководитель комитета по экологии, рассказал о темах, которые будут подняты во время этого совещания. В первую очередь ими станут те вопросы, которые наиболее актуальны для области, — качество атмосферы, переход на новую систему обращения с отходами, рекультивация свалок. Также в планах доклады руководителей промышленных предприятий о тех мерах, которые принимаются для снижения вредных выбросов в окружающую среду. По словам парламентария, окончательный регламент совещания ещё не установлен, в данный момент разрабатывается точная программа мероприятия.



Владимир Бурматов пояснил, что совещание проводится в Челябинской области во многом благодаря тому, что вопросы местной экологии не могут быть решены исключительно за счёт местного бюджета — необходимы серьёзные федеральные вливания финансов. Ранее экологическая обстановка на Южном Урале неоднократно обсуждалась на правительственном уровне, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным.



Инициатива проведения совещания такого уровня в Челябинске принадлежит губернатору области Борису Дубровскому.