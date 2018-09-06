Главе Русской медной компании вручили благодарность от Федерации бокса России

19:21 | 7.09.2018

Игорь Алтушкин, председатель совета директоров Русской медной компании, получил благодарность от Федерации бокса России за весомый вклад в развитие данного вида спорта.



Знак отличия этой благодарности вручил законному владельцу Умар Кремлёв, генеральный секретарь Федерации бокса. На счету Алтушкина многолетняя работа по развитию спорта. Различные единоборства и профессиональный бокс также не были обойдены его вниманием. Ранее по его инициативе была создана промоутерская компания RCC Boxing Promotions для оказания помощи и продвижения отечественных бойцов в их профессиональной карьере. В сентябре прошлого года состоялось открытие спорткомплекса, построенного на средства РМК, в Карабаше. Уже в этом году им была открыта в Екатеринбурге Академия единоборств РМК. А само вручение благодарности было приурочено к церемонии торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркино, в котором также нашлось место залу для бокса. Соответственно, заслуги Игоря Алтушкина в развитии спорта вообще и бокса в частности являются неоспоримым фактом.



Ранее председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин был награждён Кубком Эдмунда Липинского — высшей наградой российского профессионального бокса.