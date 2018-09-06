Челябинск
19:21 | 7.09.2018
Главе Русской медной компании вручили благодарность от Федерации бокса России
Знак отличия этой благодарности вручил законному владельцу Умар Кремлёв, генеральный секретарь Федерации бокса. На счету Алтушкина многолетняя работа по развитию спорта. Различные единоборства и профессиональный бокс также не были обойдены его вниманием. Ранее по его инициативе была создана промоутерская компания RCC Boxing Promotions для оказания помощи и продвижения отечественных бойцов в их профессиональной карьере. В сентябре прошлого года состоялось открытие спорткомплекса, построенного на средства РМК, в Карабаше. Уже в этом году им была открыта в Екатеринбурге Академия единоборств РМК. А само вручение благодарности было приурочено к церемонии торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркино, в котором также нашлось место залу для бокса. Соответственно, заслуги Игоря Алтушкина в развитии спорта вообще и бокса в частности являются неоспоримым фактом.
Ранее председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин был награждён Кубком Эдмунда Липинского — высшей наградой российского профессионального бокса.
© «Вечерние Ведомости»
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