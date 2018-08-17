Игорь Алтушкин получил награду за развитие профессионального бокса

14:43 | 20.08.2018

Председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин получил в качестве награды за развитие профессионального бокса Кубок Эдмунда Липинского. Вручение состоялось 19 августа во время боксёрского турнира, приуроченного к 295-летию Екатеринбурга.



Кубок Липинского является высшей наградой в российском боксе, назван он в честь основателя профессионального бокса в СССР и современной России. Его вручают боксёрам, а также лицам, внёсшим выдающийся вклад в развитие бокса в нашей стране. Алтушкин, в свою очередь, сделал немало для поддержки массового спорта. Одно из направлений его деятельности – развитие единоборств, а также бокса. В 2016 году им была основана промоутерская компания RCCBoxingPromotions, призванная помочь продвижению российских профессиональных спортсменов. За два года компанией было организовано более 30 турниров с участием звёзд российского бокса и рукопашного боя, а также она становилась неоднократным лауреатом престижных премий.



Игорем Алтушкиным в этом году в Екатеринбурге была открыта Академия единоборств РМК, в которой доступны занятия по десятку видов единоборств. С учащимися занимаются профессиональные тренеры, а также чемпионы соответствующих видов спорта. Для профессиональных уральских спортсменов Академия стала главной тренировочной базой. Также при Академии проводятся различные соревнования, что отлично стимулирует учёбу.