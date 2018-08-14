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Челябинск


15:03 | 17.08.2018

Жителям Сосновского района устроили экскурсию на Михеевский ГОК

40 жителей Сосновского района, где планируется строить Томинский ГОК, посетили Михеевский горно-обогатительный комбинат. Им были показаны системы безопасности, призванные сохранять нормальные условия труда и окружающую среду. Организовала данное мероприятие Русская медная компания.

Среди людей, посетивших предприятие, — педагоги, пенсионеры и сотрудники администрации района. Для них была проведена развёрнутая экскурсия как по руднику, так и по обогатительной фабрике. Достаточно подробно были объяснены те меры, в результате которых вредные вещества не попадают в атмосферу во время производственного цикла, — например, замкнутый водооборот, благодаря которому все стоки многократно используются в технологическом процессе. Было показано озеленение отвалов и орошение технологических дорог, что предотвращает появление пыли. Сосновцы получили твёрдые заверения, что при строительстве Томинского ГОКа будут использованы аналогичные технологии при полном соблюдении необходимых стандартов. Также была проведена экскурсия по селу Варна, находящемуся поблизости от предприятия. В результате строительства и работы комбината это село получило значительный толчок в своём развитии, в том числе и в социальной сфере.

Строительство Томинского ГОКа призвано решить ряд проблем, в том числе и ликвидацию Коркинского угольного разреза, загрязняющего окружающую атмосферу. РМК, которая собирается строить комбинат, запланировала вложить в этот проект 77 млрд рублей, при этом будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест.

© «Вечерние Ведомости»

 


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