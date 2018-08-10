В Челябинске прошли семинары, посвящённые взаимодействию молодёжи Евразии

13:14 | 16.08.2018

В Челябинске «Школой евразийского эксперта» были проведены семинары, на которых обсуждалось современное развитие молодёжи России и стран Центральной Азии, их взаимодействие в различных сферах.



Тренеры и эксперты, проводившие семинары, обсудили со слушателями ряд аспектов современной жизни стран Центральной Азии — межнациональные конфликты и способы их решения, молодёжную дипломатию, способы самореализации, общественную активность и многое другое.



В качестве примера для развития межэтнического диалога был представлен Южный Урал, который населен представителями сотен народностей. Организатором семинаров выступил фонд «Евразийское содружество». Президент фонда Виктор Каточков отметил, что активная работа по внедрению евразийских идей ведётся именно в молодёжной и студенческой среде, поскольку именно за ними — будущее, поэтому борьба за умы молодёжи сейчас очень актуальна.



Проект был реализован благодаря гранту, полученному от Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.