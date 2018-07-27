В Челябинске открылась школа евразийского эксперта

14:03 | 30.07.2018

В Челябинске начала свою работу «Школа евразийского эксперта», в работе которой принимают участие студенты-активисты. Организаторами цикла семинаров являются фонд «Евразийское содружество», молодежное движение «Евразийский экспресс: Россия — Казахстан — Таджикистан», Центр народного единства Челябинска.



Первое же заседание клуба собрало за одним столом 60 молодых южноуральцев, к которым в режиме онлайн присоединились коллеги из других городов России и азиатских стран. Занятия провели зампредседателя Ассамблеи народов Челябинской области Сергей Бредихин и директор Центра культурно-религиоведческих исследований Елизавета Щетинина. Темой семинара стала специфика этноконфессионального пространства Южного Урала.



Президент фонда «Евразийское содружество» Виктор Каточков сказал, что целью деятельности клуба является подготовка молодежных лидеров, которые в будущем повлияют на развитие стран Центральной Азии. Студенты могут обменяться полезным опытом, повысить свой уровень ответственности, получить навыки презентации проектов.



Участники семинара отметили, что современная молодежь, повинуясь вызовам времени, сталкивается с вопросом выбора духовных ценностей. Им важно уйти от крайностей, не отвергая значимость религии, но и не склоняясь к религиозному фанатизму.



Отметим, что проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.