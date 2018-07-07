В Кыштыме развернуто единственное в России производство электролитической медной фольги

11:28 | 10.07.2018

«Русская медная компания» запланировала развернуть на базе Кыштымского медеэлектролитного завода производство медной электролитической фольги. Для этих целей будет построен специальный цех, который сумеет насытить своей продукцией всю российскую промышленность.



Проект этого производства был представлен на Международной выставке ИННОПРОМ-2018, проходящей с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. РМК инвестирует в новое высокотехнологичное производство порядка 3 млрд рублей, создав более сотни рабочих мест. Начало производства фольги стартует уже в 2019 году, а ещё через год цех выйдет на производство запланированных объёмов, около 1 млн тонн в год. Электролитическая фольга крайне востребована в разнообразном современном производстве: электроника (от оборонки до бытовой техники), приборостроение, литийионные аккумуляторы. Игорь Алтушкин, председатель совета директоров РМК, выразил надежду, что со временем кыштымское производство сумеет не только закрыть российскую потребность в такой продукции, но и выплеснется на международный рынок.



Напоминаем, что «Русская медная компания» на данный момент ведёт свою деятельность в четырёх регионах России, а также в Казахстане. Ей принадлежит более 30 предприятий, насчитывающих около 10 тыс. сотрудников. Мощности компании позволяют вести полный цикл добычи и переработки меди, а также цинкового концентрата, аффинированного золота и серебра.