На Южном Урале таможенники задержали 11 фур, груженных санкционными яблоками

15:22 | 5.07.2018

Челябинскими таможенниками выявлен канал доставки европейских фруктов на территорию России. В приграничной зоне на российско-казахстанской границе они задержали 11 фур с яблоками общим весом около 220 тонн. Согласно представленным документам, урожай собран в Киргизии, хотя, по признанию среднеазиатских фермеров, там такой сорт не выращивают.



Таможенниками были отобраны образцы фруктов и направлены на экспертизу, которая установила европейское происхождение яблок. Товар был задержан. Челябинская таможня с целью проверки и установления региона происхождения яблок запросила дополнительные документы (сертификаты) у владельца товара. Однако руководитель организации пока под различными предлогами от этого уклоняется.



При этом доверенные лица предпринимателя искусственно раздувают конфликтную ситуацию, в том числе с привлечением ряда СМИ. Действия владельца товара привели к тому, что водители задержанных транспортных средств на сегодняшний день фактически брошены на произвол судьбы. Сотрудники Троицкого таможенного поста Челябинской таможни оказывают им содействие в доставке топлива для бесперебойной работы рефрижераторов и организации элементарных бытовых условий, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



По информации таможенных органов, в настоящее время реализуются преступные схемы по ввозу запрещенных указом Президента РФ товаров на территорию стран Евразийского экономического союза. Далее происходит их перемаркировка и изготовление новых документов, после этого страной происхождения товаров становятся страны, на которые не распространяется запрет на ввоз товаров отдельной категории в Российскую Федерацию.



В настоящее время ФТС России обладает как необходимой оперативной информацией о применяемой схеме, так и информацией, получаемой в рамках сотрудничества с государствами — членами ЕАЭС. Эти сведения позволяют эффективно противодействовать попыткам незаконного ввоза санкционных товаров на территорию России. По каждому выявленному факту контролирующими органами будут приниматься максимально жесткие меры.