В Увельском районе открыт удаленный читальный зал Президентской библиотеки

Для жителей Увельского района стали доступны ресурсы Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. На церемонию открытия приехал депутат Госдумы Анатолий Литовченко.В Увельском районе открыт удаленный электронный читальный зал в рамках проекта Челябинской универсальной научной библиотеки «Президентская библиотека на Южном Урале». Почетные гости получили именные читательские билеты.— Информационная эпоха задает человеку особый ритм жизни, расширяет горизонты знаний и коммуникаций, — сказал Анатолий Литовченко. — Так что открытие читального зала будет полезно всем: школьникам, студентам, их педагогам, они смогут изучать предметы и готовить научные работы прямо у дома. Ведь материалы, которые сейчас доступны, помогут готовиться к контрольным работам и олимпиадам, делать рефераты и презентации.В президентской библиотеке хранятся цифровые копии важнейших государственных документов и свыше 600 тысяч уникальных документов: копий старинных рукописей и карт, исторических и действующих официальных документов, фотографий и фильмов, аудиозаписей, газет, журналов, диссертаций и монографий. Они стали доступны в Увельской центральной библиотеке и в ее пяти сельских филиалах — Красносельском, Кичигинском, Каменском, Синеборском и Хомутининском.Добавим, что до 2020 года на Южном Урале планируется открыть порядка сотни таких электронных библиотек.