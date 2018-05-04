В Копачево вернут памятник «Укротителю «Тигров»

23:34 | 7.05.2018

91-летний дедушка лично насобирал 35 тысяч рублей на памятник другу, который погиб на войне, однако чиновники снесли его. Проблему решил депутат Госдумы Владимир Бурматов.



История двух друзей началась еще до войны. Петр Нурмухаметов отправился на фронт, а Владимир Григорьев из-за небольшого возраста остался в тылу. Петр воевал как герой и за три дня уничтожил на Курской дуге 13 танков, в том числе и 4 «Тигра». Там он и погиб. Однако из-за формальностей его имя не попало на монумент не вернувшихся с войны, и тогда друг решил сам заказать памятник



Он поехал в гости в Самару и пел на местной набережной с фотографией Петра. Так за несколько лет удалось накопить на монумент из черного мрамора. Но чиновники его снесли и спрятали в гараж. Лишь после вмешательства Владимира Бурматова его вернули на законное место.



- У нас, к сожалению, местные власти часто не умеют вести нормальный диалог с людьми, - уточнил депутат Госдумы. - Они почему-то с людьми привыкли разговаривать с позиции силы и с позиции своей абсолютной правоты, но это далеко не всегда так. Вполне можно было бы найти решение и определить место для памятника, которое устроило бы всех.



Депутат подчеркнул, что больше всего возмущает глухота тех людей, прямая обязанность которых – работать на благо жителей, беречь ветеранов, поддерживать хорошие инициативы.



- Эта невероятная ситуация никогда не должна повториться, - сказал он. - Хочу заверить ветеранов Челябинской области, что мы всегда будем стоять на защите их прав и интересов.