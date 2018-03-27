Предприятия Группы РМК в 2017 году выпустили больше золота и серебра

14:24 | 28.03.2018

В 2017 году все предприятия Группы РМК осуществили выпуск 4 тонн золота — рост на 27 процентов. Выросло и производство серебра — на 4 процента, или 76 тонн.



Также в результате работы предприятий группы стало выпускаться больше концентрата цинка, меди в катанке и в катодах.



Всего за минувший год предприятия Русской медной компании получили столько же чистой прибыли, что и годом ранее, — 16,2 миллиарда рублей. А вот общая выручка оказалась на 6 процентов выше — 130 миллиардов рублей.