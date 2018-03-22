Анатолий Литовченко: закон о прямых расчетах принят

15:29 | 23.03.2018

В Госдуме приняли в последнем чтении закон о прямых расчетах между поставщиками энергоресурсов и собственниками. Как уточнил депутат Госдумы Анатолий Литовченко, для Южного Урала этот вопрос очень актуален и он всегда выступал за принятие данного документа.



Парламентарий отметил, что теперь собственники могут сами выбирать, как им оплачивать ЖКУ — через расчетный центр или обслуживающую организацию или напрямую поставщику. Если собственника все устраивает, заключать новый договор не нужно.



— Кроме того, ресурсоснабжающие организации получили право в одностороннем порядке перейти на прямые договоры с жителями, если у УК есть задолженность более 2 месяцев, — уточнил парламентарий. — Я уверен, что новый закон повысит собираемость платежей за ЖКУ и будет способствовать улучшению содержания общедомового имущества.