Анатолий Литовченко: «Наш регион попал в зону особого позитивного внимания главы государства»

16:20 | 20.03.2018

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поделился своим мнением относительно итогов выборов президента на Южном Урале. По его мнению, основной особенностью выборов этого года стала убедительная победа главы страны, а также рекордная явка.



— Президентские выборы — это экзамен на политическую зрелость, — уточнил Анатолий Литовченко. — Цифры говорят о том, что люди поддерживают курс президента, вместе с ним стремятся сделать нашу страну сильной и независимой. А беспрецедентно высокая активность челябинцев — свидетельство того, что жители видят поступательное развитие мегаполиса — в экономике, социальной сфере, инфраструктуре.



Парламентарий отметил, что перемены к лучшему происходят прямо на глазах, и он считает, что в этом заслуга главы Челябинска Евгения Тефтелева и губернатора региона Бориса Дубровского. По его мнению, это как раз тот случай, когда реальные дела оказались сильнее предвыборной агитации.



— Причина единодушно высокой явки на Южном Урале — высокий уровень доверия к власти, — уточнил парламентарий. — Об этом говорит и решение о проведении в Челябинске саммита ШОС — наш регион попал в зону особого позитивного внимания главы государства.



Также Литовченко отметил знаковый момент: значительный рост поддержки избирателями своего президента — на 10 % по сравнению с выборами 2012 года — подчеркивает то, что для российского общества Владимир Путин — национальный лидер, которого поддерживает большинство россиян.