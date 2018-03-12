Школьники получат гранты от РМК на реализацию проектов благоустройства

14:44 | 13.03.2018

В 2018 году РМК объявила о старте второго конкурса «Измени свой город к лучшему» для школьников средних и старших классов. В текущем году в нем могут принять участие ученики из 7 населенных пунктов Южного Урала — Кыштыма, Карабаша, Варны, Карталов, Коркино, Томинского и Межозерного.



Школьникам предстоит сдать судейской комиссии проект, который можно претворить в жизнь за пять месяцев и стоимостью не более 250 тысяч рублей. На все проекты РМК запланировала потратить 1,75 миллиона рублей. Проекты будут касаться благоустройства, спорта, образования, улучшения экологии, развития культуры.



Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова рассказала, что в прошлом году ребята представили удивительные проекты.



— Школьники продемонстрировали серьезный, взрослый, социально ответственный подход к решению актуальных проблем территорий, — уточнила Анна Шабарова. — Среди реализованных проектов — спортивные площадки, учебный класс под открытым небом, детская площадка при городской больнице. Пользу этих объектов уже оценили все жители территорий. Уверены, что в этом году победители конкурса помогут сделать города и поселки еще более комфортными для жителей.