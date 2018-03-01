Скоро за парковку на газоне и детской площадке придётся заплатить

15:46 | 7.03.2018

Федеральный парламент решил навести порядок в вопросе парковок во дворах жилых домов. Возможно, уже этой весной депутаты Госдумы примут законопроект, согласно которому любителей оставлять свои машины на газонах, детских площадках и в придомовых палисадниках, а также развозить газонную землю и грязь по дорогам города ждут штрафы.



Представитель Челябинской области в федеральном парламенте Владимир Бурматов стал соавтором этого законопроекта.



— Сейчас из-за размытой формулировки статьи 12.19. КоАП привлечь к ответственности нарушителей сложно. В судах выработалась практика отказывать по таким делам на основе противоречия между нормами в региональном и федеральном законодательствах. Поэтому мы решили следовать логике здравого смысла и устранить данное расхождение, — поясняет Владимир Бурматов.



При этом депутат отметил, что вместе с введением запретов на парковку в неположенных местах во дворах многоквартирных домов нужно решить проблему парковок. Сделать это можно благодаря программе «Комфортная городская среда», в рамках которой проводится благоустройство дворов. В проекте нужно предусмотреть асфальтированные места для автомобилей жильцов и их гостей.