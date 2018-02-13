Злачное место закрыто — жители поселка Роза благодарят депутата Госдумы

12:36 | 14.02.2018

Благодаря вмешательству депутата Госдумы Анатолия Литовченко в поселке Роза закрыли кафе-бар «Бейлиз» в переулке Щорса. Местные жители составили коллективное обращение на имя парламентария. Раньше они обращались в различные инстанции по поводу шума и драк. Бар закрывали, но ненадолго. Жители безуспешно пытались доказать, что бар не является стационарным торговым объектом, а потому не имеет право на розничную продажу спиртного.



— Более того, павильон был расположен на оживленном перекрестке, на остановке общественного транспорта, и он собирал множество асоциальных личностей, — уточнил депутат Госдумы. — Они распивали спиртное тут же или во дворах, бывало, что проникали в подъезды. Жители боялись и за себя, и за своих детей.



Парламентарий направил депутатский запрос на имя главы Коркинского городского округа Евгения Валахова, а также в Министерство сельского хозяйства Южного Урала. Подключили полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. В итоге после рейда совместными усилиями бар был закрыт.



— Огромное спасибо Анатолию Григорьевичу от всех жителей переулка Щорса! — сказала председатель Совета депутатов Розинского городского поселения Татьяна Яковлева. — Никто уже и не верил, что кто-то нам поможет, раньше от чиновников мы получали только отписки. Но это чудо произошло.