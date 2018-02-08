РМК отказалась от гидрометаллургии и вернет 900 гектаров земли государству

17:11 | 9.02.2018

Сегодня, 9 февраля, на круглом столе в Общественной палате Челябинской области вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Русской медной компании Олег Медведев уточнил, что компания официально отказывается от добычи полезных ископаемых на Томинском ГОКе путем гидрометаллургии и намерена вернуть 900 гектаров земли, которые ранее были отведены под хвостохранилище предприятия.



В Роснедра отправлено обращение РМК о снятии с разработки в Томинском месторождении окисленных руд — именно их нужно добывать путем гидрометаллургии. К тому же по проекту строительства Томинского ГОКа в санитарно-защитной зоне для этого не предусмотрены территории.



Кроме того, РМК не понадобится обширная территория для хранения хвостов выработки. Поэтому компания вернет государству выделенные 900 гектаров земли.



Стоит добавить, что именно такие рекомендации дали эксперты по результатам экоаудита проекта предприятия, инициированного губернатором региона Борисом Дубровским в 2016 году.



Фото:znak.com