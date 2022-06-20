В России успешно решаются проблемы обманутых дольщиков

21.08 Пятница, 24 июня 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
«Единая Россия» предложила ввести дополнительные механизмы защиты прав дольщиков. Они обеспечат гарантии при покупке жилья за наличные, а также помогут не допустить срывов по решению проблем с недостроями в регионах.

«Единая Россия» вместе с Минстроем и Фондом развития территорий будет контролировать исполнение регионами дорожных карт по проблемным объектам, чтобы не допустить срыва поручения Президента о решении проблемы обманутых дольщиков к концу 2023 года, сообщил руководитель рабочей группы партии по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, законодательные решения «Единой России» уже помогли обеспечить полную защиту средств граждан при долевом строительстве. Количество обращений, связанных с незаконными действиями застройщиков и недостроями, неуклонно сокращается. Если за 2021 год оно составляло почти 6 тысяч, то за первое полугодие 2022 года – всего 1,8 тысячи.

«Мы постоянно получаем обратную связь и оперативно реагируем на новые попытки неисполнения своих обязательств застройщиками. Итоги – это в том числе 22 новых уголовных дела, 4 уголовных дела, возбуждённых по вновь открывшимся обстоятельствам. Нам удалось предотвратить присвоение 463 квартир аффилированными компаниями, предотвратив ущерб бюджету свыше чем на 1,5 млрд рублей», - сказал Александр Якубовский на заседании рабочей группы по защите прав дольщиков.

По его словам, сейчас большое количество обращений связаны с поиском компаний-оценщиков, которые выносят решения о признании объекта долгостроем.

«Для ускорения принятия решений по проблемным объектам и восстановления прав граждан целесообразно передать право на проведение процедуры оценки строительной готовности проблемных объектов Фонду развития территорий», — считает Александр Якубовский.

Также он рассказал, что рабочая группа «Единой России» получила ряд обращений о мошенничестве при приобретении квартир по договору переуступки права требования. В этой сфере требуется дополнительное законодательное регулирование, чтобы деньги граждан были надежно защищены.

Он также рассказал, что «Единая Россия» уже разработала и внесла законопроект для более быстрого решения прав обманутых дольщиков. Он наделяет Фонд развития территорий правом изменять решение по достройке объекта на выплату компенсаций в том случае, если достроить объект невозможно в связи с законодательными ограничениями. Выплата возмещений позволит напрямую направлять средства обманутым дольщикам.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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