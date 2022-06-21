«Единая Россия» внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Они будут выплачиваться при осуществлении добровольческой деятельности на территории РФ, а также при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам.Инициатива «Единой России» установит единые для всей страны правила выплат за вред, причинённый жизни или здоровью волонтёров. Сейчас они существуют лишь в ряде регионов — Башкирии, Тыве, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.«Сегодня только по линии гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе оказали помощь своим коллегам медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России. Многие их них работали в прифронтовых госпиталях. И продолжают это делать.Активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты» ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобождённых территорий. Вместе с Российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтёров гражданских специальностей — медиков, психологов, педагогов, строителей — для восстановления народных республик», — подчеркнул один из авторов документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.Согласно внесенному законопроекту, размер, порядок и условия назначения выплаты единой федеральной компенсации будут устанавливаться Правительством. Предусматривается, что данные о добровольцах и волонтёрских организациях будут верифицированы в единой информационной системе, что минимизирует риски незаконного получения компенсаций.Причинённый вред планируется компенсировать за счёт средств федерального бюджета добровольцу (в случае причинения вреда его здоровью) или лицам, круг которых будет определён Правительством, в равных долях, — в случае смерти волонтёра.