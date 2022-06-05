«Единая Россия» поддержит грантами важные социальные инициативы

14.00 Вторник, 14 июня 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
На конкурс первичных отделений «Единой России» поступило более 2,2 тысяч заявок, участие в конкурсе приняли более 2,6 тысяч местных отделений партии.

Как сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин на заседании конкурсной комиссии, 1 391 заявка поступила от местных отделений, где люди преимущественно проживают в сельской местности, 633 - от местных отделений в малых городах, 213 - от местных отделений в административных центрах субъектов. По поданным заявкам лидерами стали Алтайский край, Красноярский край, Республика Башкортостан, Нижегородская, Московская и Ростовская области.

Александр Сидякин особо подчеркнул, что все 85 субъектов РФ будут с грантами. «Победителями мы определили 917 заявок на общую сумму 115 млн рублей, из них: 104 заявки - от местных отделений в административных центрах субъектов; 283 - от местных отделений в малых городах; 530 - от сельских местных отделений», - сказал он.

Большинство инициатив на конкурсе проектов местных отделений «Единой России» посвящены молодёжной тематике и патриотизму, что доказывает актуальность повестки для всей страны. Много заявок касалось социальной проблематики и инфраструктурных проектов, спорту, здоровому образу жизни, работе со старшим поколением и ветеранами. Почти 10% проектов посвящены развитию образования и культуры, поддержке гражданской активности и защите прав граждан. Чуть более 8% заявок связаны с темой семьи и детства.

Местные отделения не обошли стороной и тему партийного строительства. Также в рамках конкурса рассмотрели проекты, посвящённые экологии и зоозащите, здравоохранению и исследованиям.

Напомним, решение о проведении конкурса первичных отделений было принято на XVIII Съезде «Единой России». На реализацию лучших инициатив первичным отделениям выделяют гранты. Уже в 2019 году на участие в конкурсе было представлено более 6 тысяч проектов. В 2021 году по итогам конкурса за счёт средств грантов благоустроены дворы, парки, построены остановочные комплексы, проведены массовые и творческие мероприятия.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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