«Единая Россия» подготовила законопроект по защите боевых выплат военнослужащим

Анна Поперечная © Вечерние ведомости

Законопроект защитит средства людей от списания кредиторами. Соответствующие поправки внесут в Госдуму в начале недели.Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что сегодня выплаты, которые получают солдаты и офицеры за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Поэтому, это очень важное и справедливое решение.Кроме того, в партии уже готовят изменения в федеральное законодательство по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, и семей погибших бойцов. Изменения будут основаны на региональных практиках, в частности, на опыте Приморского края. Президент Владимир Путин это решение поддержал.