«Единая Россия» подготовила законопроект по защите боевых выплат военнослужащим

12.41 Вторник, 31 мая 2022
Челябинск: новости дня
Фото предоставлено партией «Единая Россия»
Законопроект защитит средства людей от списания кредиторами. Соответствующие поправки внесут в Госдуму в начале недели.

Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что сегодня выплаты, которые получают солдаты и офицеры за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Поэтому, это очень важное и справедливое решение.

Кроме того, в партии уже готовят изменения в федеральное законодательство по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, и семей погибших бойцов. Изменения будут основаны на региональных практиках, в частности, на опыте Приморского края. Президент Владимир Путин это решение поддержал.

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Анна Поперечная © Вечерние ведомости
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