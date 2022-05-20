«Единая Россия» выработала предложения по поддержке предпринимательства

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Они стали итогом работы пяти дискуссионных площадок партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности».Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание форума, поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии. Для развития этого направления и реализации положений народной программы в сфере предпринимательства разработан одноименный партпроект.«Единая Россия» должна выступать проводником всех наиболее важных экономических проектов и использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях. Вместе с первичными и региональными организациями нужно формировать перечень товаров и услуг, которые в первую очередь должны проходить импортозамещение, искать новые рынки. Помогать начинающим предпринимателям проходить через административные преграды. Иначе мы не сможем противостоять той лавине санкций, которая обрушилась на нашу страну», - подчеркнул Дмитрий Медведев.Председатель Законодательного собрания Челябинской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Лазарев отметил, что на сегодняшний день уже принят большой пакет мер по поддержке представителей малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей, промышленных предприятий, а на экономическое развитие региона в этом году в бюджете заложена беспрецедентная сумма более 2,5 млрд рублей, более 3 млрд рублей — на сельхозпроизводителей и свыше полумиллиарда на промышленников.«За последнее время было принято беспрецедентное для Челябинской области количество мер поддержки в экономической сфере. Пакет региональных мер включил в себя разработку программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса, принятие изменений в областные законы в части налоговых льгот в 2022 году для предприятий, включенных в перечень приоритетных инвестпроектов, вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков из земель сельхозназначения, разработка комплекса мер по сохранению занятости населения и другие.Это колоссальное снижение административной нагрузки на бизнес, введение моратория на проверки, моратория на банкротство бизнеса по инициативе налоговой службы, новые условия по госконтрактам, касающиеся и цен, и сроков поставок продукции, комплекс мер по финансовому стимулированию бизнеса. Необходимо отметить, что в области работает штаб по устойчивому развитию экономики, организован региональный центр импортозамещения, действует горячая линия для предпринимателей. Предпринимаемые шаги и руководством области, и парламентариями позволяют нам сегодня сохранить стабильную экономику в регионе», - отметил Александр Лазарев.