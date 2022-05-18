«Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса депутатов Госдумы и сенаторов
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
Их цель будет в гармонизации законодательства, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на партийном форуме в Москве.
«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народный республик. А также обеспечить возврат определённой доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов. В кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров. Включить в нее все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, что может поставляться на российский рынок, максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин», — сказал секретарь Генсовета.
Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Помимо этого — организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям из ЛДНР.
Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.
«Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности для освоения нового рынка. Необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые открывают свои филиалы в ЛДНР. При условии, конечно, что они создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ», — сказал секретарь Генсовета.
Как подчеркнул председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, «Единая Россия» поможет представителям предпринимательского сообщества в России и на Донбассе получить все возможные инструменты поддержки.
«В рамках нашей площадки мы сможем сделать так, чтобы все институты заработали, и мы отвечали потребностям на злобу дня. У нас достаточно большое количество институтов развития, многие доказали свою состоятельность и компетентность», — подчеркнул Владимир Якушев.
«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народный республик. А также обеспечить возврат определённой доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов. В кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров. Включить в нее все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, что может поставляться на российский рынок, максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин», — сказал секретарь Генсовета.
Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Помимо этого — организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям из ЛДНР.
Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.
«Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности для освоения нового рынка. Необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые открывают свои филиалы в ЛДНР. При условии, конечно, что они создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ», — сказал секретарь Генсовета.
Как подчеркнул председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, «Единая Россия» поможет представителям предпринимательского сообщества в России и на Донбассе получить все возможные инструменты поддержки.
«В рамках нашей площадки мы сможем сделать так, чтобы все институты заработали, и мы отвечали потребностям на злобу дня. У нас достаточно большое количество институтов развития, многие доказали свою состоятельность и компетентность», — подчеркнул Владимир Якушев.
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