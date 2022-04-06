Южноуральцы собрали и отправили пять фур гуманитарной помощи

01.05 Пятница, 15 апреля 2022
Челябинск: новости дня
Фото: Светлана Вешкина
Из Челябинска в Ростов отправились сразу 5 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донецка и Луганска. В них находится 97 тонн разнообразных предметов, собранных усилиями партии «Единая Россия» - предметы гигиены, продовольствие, товары первой необходимости и многое другое.

Колонна автотранспорта стартовала от Ледовой арены «Трактор». При этом присутствовали Владимир Павлов, депутат Госдумы от Челябинской области, и Денис Моисеев, депутат Законодательного собрания.

- Сегодня партия «Единая Россия» отправляет уже пятый конвой, перерывы между отправками небольшие, за короткие сроки партийцам и волонтерам удается сформировать такой объем, жители области искренне от всей души приносят помощь, - так прокомментировал это событие Владимир Павлов.

Сбор гуманитарной помощи в регионе был налажен после призыва губернатора и секретаря регионального партийного отделения Алексея Текслера. Помимо этого единороссы открыли специальный благотворительный счёт, на который может перечислить свой посильный вклад любой житель области. На него уже было перечислено более пяти миллионов рублей.

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Андрей Зубанов © Вечерние ведомости
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