Из Челябинска отправится гуманитарный груз на Донбасс

11.45 Четверг, 24 февраля 2022
Челябинск: новости дня
Автор фото: Светлана Вешкина
Челябинское региональное отделение «Единой России» вместе со всей страной поддерживает жителей ДНР и ЛНР. В минувшие выходные был открыт специальный счет для сбора пожертвований для оказания помощи жителям республик, с понедельника идет сбор гуманитарного груза.

Руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Денис Моисеев рассказал, что под руководством секретаря Челябинского регионального отделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера к работе подключился весь партийный актив, представители бизнеса и все неравнодушные граждане.

«Сейчас на склад в Челябинске привозят товары первой необходимости, предметы гигиены, крупы, макаронные изделия. В работе активное участие принимают волонтеры Молодой Гвардии Единой России. Мы выстроили логистику таким образом, что центральной точкой и местом отгрузки гуманитарной помощи станет склад в Челябинске. Но, если люди в отдаленных территориях захотят оказать помощь, то все 49 местных отделений партии готовы принять ее и передать сюда к нам, на центральный пункт сбора.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, сегодня состоится отправка первой машины с гуманитарным грузом в Ростовскую область. Дальше по мере заполнения машин, они будут отправляться по одной. Контролировать доставку будут волонтеры МГЕР и депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, которые отправятся в дорогу вместе с грузом. На месте ребята передадут собранную помощь принимающей стороне и вернутся в Челябинск. Мы на самом деле считаем, что в той обстановке, которая сложилась сейчас, помочь может каждый. И оставаться в стороне не должен никто», - отметил Денис Моисеев.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Всего в работе с беженцами задействовано более 4 тысяч волонтеров, при этом более полутора тысяч – на территории Ростовской области.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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