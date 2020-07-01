Онлайн-марафон «Битва за бизнес» проведут в Челябинске

16:51 | 2.07.2020

Фото предоставлено организаторами онлайн-марафона

В течение трех недель в Челябинске будет проходить онлайн-марафон для предпринимателей «Битва за бизнес». Он стартует 13 июля, и призом для победителя станут деньги на развитие бизнеса.



Главное условие для участия в проекте – это быть уже действующим субъектом бизнеса, малого или среднего. Во время марафона предпринимателям предложат ряд мастер-классов и выполнение различных заданий. Список наставников, которые будут помогать «марафонцам» очень обширен. В него войдут блогеры и представители бизнес-сообщества. В качестве организатора выступает Центр поддержки предпринимательства «Территория бизнеса», известный в городе своими мероприятиями.



Руководитель Центра Ольга Третьякова так охарактеризовала готовящийся проект: «Бороться за главный приз будут 100 бизнесменов. Мы решили продвигать формат марафона, так как это быстро, динамично и удобно: нужен только смартфон и Instagram. Уже сегодня поступило более 110 заявок от желающих принять участие в этом интересном проекте».



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