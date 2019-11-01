Копейскому поселку выделят средства для проектировки канализации

13:25 | 20.11.2019

Поселок Вахрушево, находящийся в Копейске, в 2020 году получит необходимые финансы для выполнения проекта по строительству канализации. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко в соцсети Facebook.



По словам народного избранника, средства будут выделены в 2020 году региональным министерством по строительству и инфраструктуре. После того, как проект будет разработан и одобрен всеми инстанциями, его включат в областную программу для дальнейшего выделения необходимых финансов на строительство канализации. В данный момент проблема водоотведения в поселке является самой важной. Поскольку нет централизованной канализации, то стоки из выгребных ям постоянно подтапливают территорию. Из-за этого нет и постоянного водоснабжения – жильцам воду подают всего по нескольку часов в сутки.



Зимой 2019 года в Вахрушево в связи с подтоплением почвы жидкими бытовыми отходами произошла чрезвычайная ситуация. Из-за длительного невывоза содержимого выгребных ям фекалии хлынули на улицы, образовав толстую наледь.

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