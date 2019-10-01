Производительность карабашского завода возрастет на треть

12:50 | 23.10.2019

«Русская медная компания» планирует на треть увеличить производительность завода «Карабашмедь». В техническое перевооружение производства планируется вложить 12,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал президент компании Всеволод Левин губернатору Челябинской области Алексею Текслеру сегодня, 23 октября.



- В Челябинской области работает целый кластер РМК, в который входят предприятия по добыче и производству меди. За 15 лет мы инвестировали в строительство новых и техническое развитие действующих предприятий Южного Урала более 155 миллиардов рублей. По нашим прогнозам, после завершения текущих инвестиционных проектов горно-обогатительные комбинаты и металлургические заводы РМК в регионе будут ежегодно приносить в бюджет более 22 миллиарда рублей налогов, - пояснил Всеволод Левин.



Планируется увеличить производительность завода «Карабашмедь» по черновой меди примерно на треть до 230 тысяч тонн в год и организовать на предприятии новый участок по выпуску медных анодов мощностью 265 тысяч тонн в год. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021 году.



Завод «Карабашмедь» будет поставлять медные аноды для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод. Вместо слитков черновой меди из Карабаша в Кыштым будут отправлять медные аноды для последующего электролитического рафинирования и получения катодной меди.



Увеличение мощности металлургического производства в Карабаше не приведет к росту нагрузки предприятия на окружающую среду. Для утилизации дополнительных объемов печных и отходящих газов к моменту запуска участка по выплавке анодов на заводе «Карабашмедь» заработает второй сернокислотный цех. На увеличение производительности по утилизации выбросов предприятия планируется направить около 5,7 миллиарда рублей.

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