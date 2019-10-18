На Южном Урале почтили память погибших летчиков

15:46 | 21.10.2019

Сегодня, 21 октября, в поселке Увельский Челябинской области почтили память летчиков, погибших неподалеку от этого населенного пункта в 1965 году.



Экипаж вертолета МИ-6 мужественно увел горящую машину от жилых кварталов. На митинге побывали сослуживцы, члены семей погибших, представители гарнизона «Упрун», в котором служили герои-вертолетчики.



21 октября 1965 года летчики гарнизона «Упрун» под командованием капитана Бориса Корниенко получили задание совершить пробный вылет на боевом вертолете. МИ-6 только что вышел после капремонта. В воздухе вертолет загорелся и мог упасть на крыши домов. Но экипаж сделал все, чтобы не допустить масштабной трагедии.



В митинге принял участие депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Он подчеркнул, что трагическая гибель командира вертолетной группы навсегда связала с Челябинской областью его детей, которые здесь родились и выросли.



«Два сына командира погибшего экипажа – Бориса Григорьевича Корниенко – стали военными. Сергей Борисович, подполковник танковых войск в отставке. Михаил Борисович Корниенко, летчик-космонавт, Герой России, который совершил два космических полёта в качестве бортинженера в 2010-м и 2015 году, в составе российско-американского экипажа», - рассказал парламентарий.

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