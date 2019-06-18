Депутат Госдумы принял участие в памятных мероприятиях в Челябинске

20:10 | 21.06.2019

По всей стране прошли памятные мероприятия, связанные с очередной годовщиной начала Великой Отечественной войны. Не стал исключением и Челябинск – тысячи горожан приняли участие в различных акциях, приуроченных к этой дате. Представители буквально всех поколений в этот день почтили память предков, погибших в результате этой войны.



В сквере «Защитникам Отечества» у ДК «Станкомаш» состоялось возложение цветов к Вечному огню. Совет ветеранов, общественные организации, представители промышленных предприятий – все они собрались в этот день у символа памяти и скорби. Одним из тех, кто пришел в сквер, стал депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко. Он также произнес речь во время митинга, который также прошел в этом месте.Парламентарий отметил важный вклад южноуральцев в дело победы в этой страшной войне – около ста шестидесяти тысяч их погибло на фронте. Он напомнил, что буквально каждая семья, каждый дом пострадали в результате этого несчастья. Именно поэтому 22 июня до сих пор остается самым трагическим днем в истории страны.



До этого в области прошла всероссийская историческая акция «Диктант Победы». Его написали более двух тысяч человек на 55 площадках. Победителям этого диктанта (а ими стали учителя истории из Кунашакского и Саткинского районов) во время прошедшего митинга были вручены памятные дипломы и подарки.