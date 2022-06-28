Южноуральские единороссы выступили с важными законопроектами в социальной и экономической сферах

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Весенняя сессия работы в парламенте для южноуральских единороссов была насыщенной. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Лазарев.«Были приняты актуальные законы в социальной и экономической сферах. Отмечу, что инициаторами законопроектов выступили депутаты фракции и глава региона, секретарь реготделения «Единой России» Алексей Текслер. Прежде всего, мы приняли региональные меры поддержки для участников специальной военной операции в ДНР и ЛНР. Примечательно, что помощь от области получат не только военнослужащие, но и волонтеры, которые сейчас помогают восстанавливать братские республики. Очень важный закон касается детей погибших участников Великой Отечественной войны. Мы увеличили выплаты для «детей войны» в два раза, с 500 рублей до 1000», - сказал Лазарев.Областным законом предоставлены льготы для компаний в сфере телекоммуникаций – по налогу на имущество и на прибыль. Подобные законодательные решения на Южном Урале приняты среди первых регионов РФ. И еще один важный итог сессии - инициатива фракции «Единая Россия» в Заксобрании области о преференциях самозанятым в сфере развития малоформатной торговли поддержана Госдумой.Как сообщает пресс-служба «Единой России», почти половина принятых Госдумой в весеннюю сессию законов были подготовлены «Единой Россией» или при непосредственном участии её депутатов, отметил руководитель фракции партии Владимир Васильев на брифинге по итогам весенней сессии.«Было внесено 588 законопроектов, приняты 292. 49% из них готовили коллеги из «Единой России», в 44% - принимали участие. Что особенно важно - практически все значимые законопроекты принимались единогласно. Приняли меры, чтобы улучшить условия в целом, для многодетных семей, бизнеса. 19 регионам досрочно погашены кредиты, что позволило им поддержать экономику. Было принято решение об ускорении расчётов по госконтрактам в строительстве - их общая сумма более 2 триллионов рублей. Это огромный потенциал, который касается выполнения народной программы, где предусмотрено строительство объектов здравоохранения, образования, детских учреждений», - отметил он.