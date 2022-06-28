Южноуральские единороссы выступили с важными законопроектами в социальной и экономической сферах

16.25 Четверг, 7 июля 2022
Челябинск: новости дня
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания
Весенняя сессия работы в парламенте для южноуральских единороссов была насыщенной. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Лазарев.

«Были приняты актуальные законы в социальной и экономической сферах. Отмечу, что инициаторами законопроектов выступили депутаты фракции и глава региона, секретарь реготделения «Единой России» Алексей Текслер. Прежде всего, мы приняли региональные меры поддержки для участников специальной военной операции в ДНР и ЛНР. Примечательно, что помощь от области получат не только военнослужащие, но и волонтеры, которые сейчас помогают восстанавливать братские республики. Очень важный закон касается детей погибших участников Великой Отечественной войны. Мы увеличили выплаты для «детей войны» в два раза, с 500 рублей до 1000», - сказал Лазарев.

Областным законом предоставлены льготы для компаний в сфере телекоммуникаций – по налогу на имущество и на прибыль. Подобные законодательные решения на Южном Урале приняты среди первых регионов РФ. И еще один важный итог сессии - инициатива фракции «Единая Россия» в Заксобрании области о преференциях самозанятым в сфере развития малоформатной торговли поддержана Госдумой.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», почти половина принятых Госдумой в весеннюю сессию законов были подготовлены «Единой Россией» или при непосредственном участии её депутатов, отметил руководитель фракции партии Владимир Васильев на брифинге по итогам весенней сессии.

«Было внесено 588 законопроектов, приняты 292. 49% из них готовили коллеги из «Единой России», в 44% - принимали участие. Что особенно важно - практически все значимые законопроекты принимались единогласно. Приняли меры, чтобы улучшить условия в целом, для многодетных семей, бизнеса. 19 регионам досрочно погашены кредиты, что позволило им поддержать экономику. Было принято решение об ускорении расчётов по госконтрактам в строительстве - их общая сумма более 2 триллионов рублей. Это огромный потенциал, который касается выполнения народной программы, где предусмотрено строительство объектов здравоохранения, образования, детских учреждений», - отметил он.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» получил налоговые льготы
28 июня 2022
Между Екатеринбургом и Челябинском запустят скоростной поезд «Орлан»
04 июля 2022
Свердловчане с помощью маткапитала смогут сразу после рождения ребенка оплатить подключение к газу
28 июня 2022
Кандидат в губернаторы Свердловской области Ивачев вызвал Куйвашева на дебаты
28 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Новости дня
  • Новости
    Челябинской области
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:25 Южноуральские единороссы выступили с важными законопроектами в социальной и экономической сферах
21:45 В России стартовал конкурс на лучшую практику управления многоквартирным домом
11:43 «Единая Россия» открыла Центры объединения гражданских инициатив в 15 регионах
19:40 «Единая Россия» обеспечит Донбасс русской литературой и учебниками
21:08 В России успешно решаются проблемы обманутых дольщиков
11:13 «Единая Россия» внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров
14:17 Благотворительные фонды: помощь людям с ограниченными возможностями
22:54 Губернатор Алексей Текслер представил на ПЭМФ итоги реализации народной программы «ЕР»
20:53 «Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области
21:51 Гражданских лиц, участвующих в спецоперации, захотели социально поддержать
14:00 «Единая Россия» поддержит грантами важные социальные инициативы
19:55 В «Единой России» готовят поправки в трудовое законодательство
18:58 «Единая Россия» и Народный совет ДНР ведут совместную работу в сфере медицины
17:56 Российские бойцы студотрядов помогают жителям Донбасса
14:24 «Единая Россия» откроет в Донецке и Мариуполе бесплатные центры юридической помощи
23:12 "Дела судебные" – ток-шоу с судьей в качестве ведущего
15:30 Проект «Качество детства» поможет внедрять успешные практики помощи семьям
13:26 Единороссы заявили о значительном обновлении партии
12:41 «Единая Россия» подготовила законопроект по защите боевых выплат военнослужащим
01:57 «Единая Россия» объявила результаты предварительного голосования
12:04 «Единая Россия» выработала предложения по поддержке предпринимательства
Все новости Челябинской области
17:41 Как независимые профсоюзы ежедневно улучшают условия труда в России
16:20 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала разговоры об использовании ядерного оружия недопустимыми
15:34 Выдача кредитов в России впервые выросла почти на 70% за месяц
15:03 Литва не согласится на «зелёные» коридоры для транзита грузов в Калининград
14:49 В России поступил в продажу самый дорогой в мире препарат от спинальной мышечной атрофии
14:31 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не оставит свой пост, но СМИ прогнозируют его отставку в ближайшее время
14:22 На проекте «Сахалин-1» в 22 раза снизились объёмы добычи нефти
14:13 С января 2022 года продажи антидепрессантов в России выросли на 66%
17:18 Президент РАН Александр Сергеев назвал зарплаты учёных в регионах несправедливыми
17:10 МВД разработало критерии по выявлению планирующих нападения на школы учеников
16:57 Дмитрий Песков: «Отношения России и Казахстана остаются дружественными»
16:52 Проректор Российской таможенной академии Керефов обвинен в сбыте наркотиков
16:45 Главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили об отставке из-за недоверия к Борису Джонсону
16:37 Правительство отказалось от дополнительной помощи операторам связи во время санкций
13:18 В МВД сообщили о задержании трёх генералов МВД по обвинению в злоупотреблении полномочиями
19:54 Правительство Омской области заключило соглашение о сотрудничестве с одной из крупнейших горно-металлургических компаний России
19:23 После видеообращения жителей Орска к Путину из-за протеста против строительства карьера мэр отправил проект на доработку
17:42 В России зарегистрировали назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак»
16:43 Песков опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию
16:39 В шахте в Кузбассе произошло обрушение породы
16:37 В России начали продавать ввезённые по параллельному импорту MacBook
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK