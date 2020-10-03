Челябинцы становятся донорами плазмы, чтобы спасти больных коронавирусом

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Жители Челябинской области, переболевшие коронавирусом, охотно становятся донорами плазмы. На сегодняшний день уже 70 южноуральцев сдавали плазму по два раза, 30 человек – по три раза. Всего в акции приняли участие больше 350 жителей региона. От каждого донора берется по 600 миллилитров плазмы, которая может помочь сразу трем тяжело больным пациентам.Лечение при помощи переливания плазмы с антителами признано одним из самых лучших методов борьбы с коронавирусом. На ранней стадии болезни это дает гарантированный положительный результат. На вторые сутки после процедуры у пациентов снижаются симптомы интоксикации, уменьшается лихорадка, улучшается общее самочувствие. Для многих переливание плазмы становится единственным возможным способом спасения.На сегодняшний день каждый донор плазмы, помимо стандартных выплат в размере 1677 рублей, получает бонус – 2000 рублей. Средства на проведение выделил челябинский бизнесмен Леонид Вахрамеев.Среди тех, кто активно помогает пациентам – медицинская сестра Ольга Вейгель. Она стала донором уже в четвертый раз. Ольга была одной из первых жительниц Южного Урала, заболевших опасным вирусом. Провести в больнице ей пришлось целый месяц. Ольга рассказала о процедуре сдачи плазмы. При входе на станцию переливания крови проводится измерение температуры, потом заполняются анкеты, сдается кровь на общий анализ для определения группы и резус-фактора. После приема у терапевта проводится сама процедура сдачи плазмы.Бывший депутат Законодательного собрания, известный политик и бизнесмен Константин Захаров заболел ковидом летом. Он провожал свою маму к ее месту жительства в Московскую область, и по дороге оба они заразились коронавирусом. О своем лечении в ковидном госпитале Захаров рассказывал в дневнике, который публиковал в социальных сетях.Стать донором плазмы может любой здоровый южноуралец, переболевший коронавирусом. Антитела, которые выработались в его организме, могут спасти тяжело больных людей. Для того, чтобы сдать плазму, нужно обратиться на областную станцию переливания крови.