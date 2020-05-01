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16:41 | 14.05.2020

Дальнозоркость

В зависимости от тяжести нарушения рефракции хрусталика глаза в офтальмологии различают три степени развития дальнозоркости:

· слабая степень: менее + 2,00 D (диоптрий);

· средняя степень: до + 5,00 D (диоптрий);

· высокая степень: более + 5,00 D (диоптрий).

Когда степень дальнозоркости невысокая, для ее компенсации усиливается напряжение цилиарной (ресничной) мышцы. Она обладает свойством увеличивать кривизну хрусталика.

Более выпуклый хрусталик преломляет свет более активно, и в результате появляется четкое видение предметов вблизи. С возрастом такая компенсаторная аккомодация значительно ослабевает и так формируется старческая дальнозоркость (пресбиопия). Ее характерный признак - стремление постоянно отодвигать предметы от глаз, например, книги и газеты многие пожилые люди читают, держа на вытянутых руках.

К основным признакам дальнозоркости относятся:

· ухудшение качества зрения при рассматривании близко расположенных предметов;

· снижение зрения при рассматривании предметов вдали (при высокой степени дальнозоркости);

· быстрая утомляемость глаз при чтении, чувство жжения;

· сильное перенапряжение глаз при чтении и работе за компьютером, провоцирующее головную

· головокружения, чувство "потерянности", возникающее при длительном перенапряжении глаз. При появлении этих симптомов необходимо записаться к врачу-офтальмологу, пройти обследование и выбрать подходящий способ коррекции зрения.

Чем опасна дальнозоркость?

Если не предпринимать никаких мер для коррекции развивающейся дальнозоркости, то со временем она может привести к следующим осложнениям:

· приобретенное косоглазие (из-за паралича глазных мышц от переутомления);

· острые и хронические воспалительные заболевания слизистой оболочки глаз (конъюнктивиты, увеиты и пр.);

· синдром «ленивого глаза»: при исследовании определяется, что глаз совершенно здоров, но острота зрения слабая и не корректируется очками или контактными линзами.

Для решения этих проблем и для того, чтобы не допустить возникновения более серьезных осложнений, необходима своевременная консультация офтальмолога.

Глаукома как осложнение дальнозоркости

Прогрессирующая с возрастом дальнозоркость в сочетании с возрастными изменениями в сосудистой сети, нередко приводит к нарушению оттока внутриглазной жидкости. Задержка этой жидкости в полости глаза провоцирует грозное осложнение, ведущее нередко к слепоте - глаукому.

Сегодня существует три эффективных способа медицинской коррекции дальнозоркости,а также близорукости и астигматизма: подбор очков, ношение контактных линз и лазерная коррекция зрения.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лицензия № ЛО-78-01-007239 от 10.10.2016 г

© «Вечерние ведомости»

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