Челябинск: новости дня
16:41 | 14.05.2020
Дальнозоркость
· слабая степень: менее + 2,00 D (диоптрий);
· средняя степень: до + 5,00 D (диоптрий);
· высокая степень: более + 5,00 D (диоптрий).
Когда степень дальнозоркости невысокая, для ее компенсации усиливается напряжение цилиарной (ресничной) мышцы. Она обладает свойством увеличивать кривизну хрусталика.
Более выпуклый хрусталик преломляет свет более активно, и в результате появляется четкое видение предметов вблизи. С возрастом такая компенсаторная аккомодация значительно ослабевает и так формируется старческая дальнозоркость (пресбиопия). Ее характерный признак - стремление постоянно отодвигать предметы от глаз, например, книги и газеты многие пожилые люди читают, держа на вытянутых руках.
К основным признакам дальнозоркости относятся:
· ухудшение качества зрения при рассматривании близко расположенных предметов;
· снижение зрения при рассматривании предметов вдали (при высокой степени дальнозоркости);
· быстрая утомляемость глаз при чтении, чувство жжения;
· сильное перенапряжение глаз при чтении и работе за компьютером, провоцирующее головную
· головокружения, чувство "потерянности", возникающее при длительном перенапряжении глаз. При появлении этих симптомов необходимо записаться к врачу-офтальмологу, пройти обследование и выбрать подходящий способ коррекции зрения.
Чем опасна дальнозоркость?
Если не предпринимать никаких мер для коррекции развивающейся дальнозоркости, то со временем она может привести к следующим осложнениям:
· приобретенное косоглазие (из-за паралича глазных мышц от переутомления);
· острые и хронические воспалительные заболевания слизистой оболочки глаз (конъюнктивиты, увеиты и пр.);
· синдром «ленивого глаза»: при исследовании определяется, что глаз совершенно здоров, но острота зрения слабая и не корректируется очками или контактными линзами.
Для решения этих проблем и для того, чтобы не допустить возникновения более серьезных осложнений, необходима своевременная консультация офтальмолога.
Глаукома как осложнение дальнозоркости
Прогрессирующая с возрастом дальнозоркость в сочетании с возрастными изменениями в сосудистой сети, нередко приводит к нарушению оттока внутриглазной жидкости. Задержка этой жидкости в полости глаза провоцирует грозное осложнение, ведущее нередко к слепоте - глаукому.
Сегодня существует три эффективных способа медицинской коррекции дальнозоркости,а также близорукости и астигматизма: подбор очков, ношение контактных линз и лазерная коррекция зрения.
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