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15:20 | 20.02.2020
Эксперты объяснили, как эффективно продвинуть страницу в Фейсбуке
Содержание:
● Страница или группа – что создать?
● Как продвигать группу в Facebook легально?
● Рассылка
● Внешняя реклама
● Реклама в сообществах и таргетированная
● Другие способы раскрутки в ФБ
● Контент – важное средство для продвижения в Facebook
● Заключение
Страница или группа – что создать?
Бизнес-страницу может создать любой пользователь Фейсбука, причем в большом количестве. Собственник такой площадки автоматически является ее администратором. Если сравнивать ее с группой, то у страницы могут быть только подписчики, а не друзья. Но ее можно активно рекламировать, привлекая новых участников, чего не получится сделать с группой.
Бизнес-страница обладает рядом других преимуществ, таких как:
- индексация поисковыми роботами;
- подписчиков может быть неограниченное количество;
- предоставляется статистика;
- наличие удобных инструментов для загрузки контента.
Стоит отметить, что раскрутка группы и страницы должны производиться по-разному. Но существуют и общие моменты, например, накрутка лайков и участников, ведь они необходимы на обеих площадках.
Как продвигать группу в Facebook легально?
«Белое» продвижение не обязательно должно быть платным. Чтобы грамотно раскрутить группу в Фейсбуке, надо знать легальные эффективные методы продвижения.
Если их применять, то:
- намного больше вероятность привлечь свою целевую аудиторию;
- группа не будет заблокирована администрацией соцсети;
- появится возможность достичь высоких результатов за короткий срок.
Рассмотрим легальные способы продвижения подробнее.
Рассылка
Это очень простой и действенный способ. Отправьте друзьям в социальной сети приглашение вступить в группу. Если у Вас много друзей в Фейсбуке, которые знают Вас, и доверяют Вашим рекомендациям, способ сработает.
Рассылку можно использовать не только среди своих друзей. Она может быть и «внешней». К примеру, если есть необходимая база контактов, можно приглашать в группу с помощью СМС или e-mail.
Можно легально привлекать новых подписчиков раздачей визиток, рекламных проспектов, листовок, буклетов и флаеров с Вашим адресом в Фейсбуке.
Но надо осознавать две вещи:
1. Грань, отделяющая рассылку от спама очень условна. Не надо рассылать тысячи приглашений ежедневно. Отправляйте сообщения небольшому количеству людей, которые могут быть Вашей целевой аудиторией (см. п2).
2. Выбор людей. Это очень важный пункт. Они должны интересоваться темой, освещаемой в Вашей группе. Только тогда приглашения будут работать эффективно.
Внешняя реклама
Если Вы являетесь владельцем Ютуб-канала или сайта, то можете продвигать группу, используя свои ресурсы. Специалисты по раскрутке в Интернете, советуют использовать перекрестную рекламу. На сайте упоминать и приглашать посетить/подписаться на группу в Фейсбуке и Ютуб-канал, а на других ресурсах делать наоборот.
Реклама в сообществах и таргетированная
Фейсбук – соцсеть с огромными возможностями. Здесь имеется множество аналогичных сообществ, в которых можно разместить сведения о своей группе.
Есть два способа работы с сообществами. Первый – платное продвижение. Вы оплачиваете рекламу своей группы владельцам сообществ, и они дают о Вас информацию своим пользователем.
Второй – взаимные репосты. Вы рассказываете об иных группах. Потом они рекламируют Вас. Если Ваша группа маленькая, и не успела стать популярной, лучше начать с платного продвижения.
Взаимные репосты имеют смысл для обоих сообществ, если они оба раскручены, до более-менее одинакового уровня, и имеют солидное количество подписчиков.
Таргетированная реклама тоже мощный инструмент продвижения в ФБ для бизнес-страниц. Но использовать его эффективно могут только специалисты или люди с определенными знаниями и навыками продвижения в Интернете. Если у Вас таких знаний нет, лучше обратиться к профессионалам. Они правильно настроят рекламу, чтобы она была максимально результативной. Стоит такая услуга недорого, и доступна всем желающим. Таргетированная реклама – это отличная возможность охватить максимальную целевую аудиторию, и донести до неё необходимую информацию о своих коммерческих предложениях или бизнесе.
Контент – важное средство для продвижения в Facebook
Этот инструмент очень эффективен для развития сообщества. Поэтому ему уделим отдельное внимание.
Контент хорошего качества может создавать любой человек. Для этого не нужны специальные знания или умения.
Надо лишь соблюдать определенные правила. К ним относятся:
- соответствие информационным запросам группы. Все материалы (тексты, посты, фото, статьи и пр.) должны быть релевантными главной теме сообщества;
- регулярность. Новые материалы должны появляться постоянно. Не меньше, чем 3-4 раза каждую неделю, а желательно в гораздо большем количестве;
- обратная связь. Нужно не просто рекламировать услуги, а находить темы для общения с людьми, состоящими в группе. Рекомендуется регулярно проводить опросы, спрашивать мнение, советоваться или давать обоснованные рекомендации;
- разнообразные и качественные материалы. Задействуйте самый разный контент: видео, посты, красочные фотографии, заметки, небольшие статьи. Особое внимание уделяйте качеству. Тексты должны быть грамотными, фотографии и видео четкими.
Другие способы раскрутки в ФБ
Некоторые владельцы сообществ, решая задачу раскрутки своей группы, применяют «серые» методы.
К ним относятся:
- рассылка спама;
- накручивание подписчиков с использованием внешних программ и ресурсов;
- создание сети аккаунтов для накручивания друзей с последующими приглашениями их в группу.
Надо отметить, что такая накрутка позволяет добиться резкого увеличения числа подписчиков, поэтому нужно заранее продумывать стратегию их постепенного увеличения, чтобы рост их количества был гармоничным.
Но увлекаться подобными методами не стоит. Главный недостаток таких способов раскрутки:
некачественные подписчики. Это случайные люди, боты и фейки. Они могут не особо интересоваться темой группы и проживать в других странах и регионах. Таких подписчиков может быть большинство.
Заключение
Подведем итог. Чтобы создать эффективную группу в Facebook, лучше пользоваться проверенными способами раскрутки и делать высококачественный, интересный контент. Это требует немалого времени. Но отличный результат оправдает потраченные усилия.
Во многих случаях, лучший вариант: обратиться к специалистам, умеющим раскручивать сообщества быстро, результативно и недорого, например, ALL-SMM - сервис, который зарекомендовал себя, как один из лучших по продвижению в социальных сетях.
© «Вечерние ведомости»
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