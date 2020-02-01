Анатолий Литовченко почтил память погибших в необъявленных войнах

14:10 | 17.02.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко.

В поселке Увельды Челябинской области состоялся митинг, посвященный Дню воина-интернационалиста. Это мероприятие посетил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. Он также выступил перед всеми собравшимися.



Аллея Славы в поселке регулярно собирает людей по памятным датам. Ещё два года назад на ней был построен памятник, посвященный участникам локальных войн и конфликтов. Инициатором его возведения стал Анатолий Литовченко. И теперь парламентарий счел своим долгом лично почтить память всех, кто погиб в необъявленных войнах. Он поблагодарил всех собравшихся за то, что они сохраняют память о земляках, исполнявших свой интернациональный долг.



Народный избранник напомнил: «Свыше двухсот военнослужащих из Увельского района воевали в горячих точках. Многие награждены орденами и медалями. Пятеро удостоены ордена Красной Звезды – высшей государственной награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Из них двое – посмертно».



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