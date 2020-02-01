Анатолий Литовченко: «Задача местных властей – полная информация о коронавирусе»

16:40 | 6.02.2020

Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко высказал на страницах социальной сети Facebook свое видение задач местных властей перед угрозой распространения коронавируса. Он считает, что главы муниципалитетов должны своевременно предоставлять населению полную и правдивую информацию, основанную на официальных источниках.



Людям нужно рассказать о том, что из себя представляет вирус, давая самую оперативную информацию. При этом для такой разъяснительной работы надо привлекать целый ряд специалистов. «Необходимо задействовать все категории – от врачей и социальных работников до журналистов. Важность средств массовой информации в этой работе – важнейшая», - заявил парламентарий. Также он сообщил, что единороссами уже подготовлен законопроект, запрещающий повышение цен в аптеках на необходимые противовирусные лекарства и средства защиты, такие как марлевые повязки. Его рассмотрение состоится в самое ближайшее время.



До этого о повышении аптечных цен высказался президент Российской Федерации Владимир Путин. Он заявил о необходимости борьбы с такими фактами, вплоть до лишения подобных аптек лицензий.

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