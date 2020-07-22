Новости дня
23:39 | 22.07.2020
Задержанный с кокаином оказался наследником крупного состояния
Так, задержание произошло не на Чусовском, а на Московском тракте. Напомним, что подозрительную машину такси заметили сотрудники ГИБДД, а после того как в нее сел молодой человек, вышедший из леса, остановили транспортное средство. В автомобиле оказался молодой человек 1987 года рождения. Он приехал в лес на «охоту» за закладкой. Добычей оказался пакетик с кокаином.
По словам источников в силовых структурах, молодого человека «взяли» с 1.5 граммами вещества. Известно о проведенном обыске после задержания.
После инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Наказание по этой части подразумевает до трёх лет лишения свободы. Но для главного героя этой истории более опасны репутационные риски. Молодой человек оказался носителем известной фамилии.
Кроме этого, согласно утверждениям источников, все полицейские в городе уже сутки обсуждают инцидент, так как задержанным оказался сын очень влиятельного предпринимателя. По словам нашего источника в одном из отделов полиции, речь идёт о возможном «отмазывании» наследника крупного состояния. На данный момент неясна позиция руководства МВД в регионе. По словам собеседников «Вечерних ведомостей», представители молодого человека пытаются «зарешать» и умять инцидент.
© «Вечерние ведомости»
22.07.2020
23:39 | 22.07.2020
Задержанный с кокаином оказался наследником крупного состояния
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