Под Екатеринбургом задержали «высокопоставленного» жителя Карасьеозерска с кокаином

13:02 | 22.07.2020

Накануне, 21 июля в Екатеринбурге в районе Чусовского тракта около Карасьеозерска был задержан «высокопоставленный» житель элитного коттеджного поселка, у которого при себе оказался пакетик с белым веществом, как показал экспресс-тест, с кокаином.



Как стало известно veved.ru, задержание проводили инспекторы 4-ой роты ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, которые заприметили подозрительную машину, а затем, после того, как в нее сел вышедший из леса пассажир, остановили её. Выяснилось, что гражданин заказал такси и поехал на нем за закладкой.



Фамилию гражданина, того самого жителя Карасьеозерска, редакции выяснить не удалось, однако, судя по последующему поведению правоохранителей, это кто-то крайне известный и влиятельный, в связи с чем есть сомнения относительно того, будет ли он привлечен к предусмотренной законом ответственности. В настоящее время адвокатами и членами семьи задержанного предпринимаются все меры, чтобы «зарешать» вопрос с возбуждением уголовного дела.



Известно, что сообщение об обнаружении вещества было зарегистрировано в отделе полиции №9. В настоящее время пакетик с белым веществом отправлен на экспертизу.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что полиция города не располагает подобной информацией.



Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.

© «Вечерние ведомости»