В Свердловской области коронавирусом заразились еще 197 человек

12:32 | 22.06.2020

Фото: news.yandex.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 197 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 11 129 случаев новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+133), Алапаевска, Артемовского городского округа, Березовского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Ревды, Ирбита, Камышлова, Нижнесергинского района, Североуральского, Серовского и Сысертского городских округов.



Состояние 119 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 47 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 687. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 70 человек. Всего уральские врачи вылечили 5566 пациентов.



Зарегистрирована одна смерть больного COVID-19. Общее число случаев – 71.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»