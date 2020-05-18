Роспотребнадзор обновил карту распространения Covid-19 по Свердловской области

Смотреть интерактивную карту распространения COVID-19 в Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило карту распространения коронавируса по региону. Так, COVID-19 выявлен в более 60 муниципалитетах.Жёлтым на карте отмечены территории, на которых показатель заболеваемости всего населения на 18 мая составляет от 1,61 до 11,68, оранжевым ‒ от 11,68 до 39,71. Красным выделены муниципалитеты, в которых показатель DS COVID-19 доходит до 447,34. Средний уровень по региону составляет 67,66.В Екатеринбурге зарегистрировано 1 840 человек, в Полевском – 82, в Нижнем Тагиле – 70, в Камышлове и Камышловском районе – 53, в Верхотурье – 48, в Берёзовском – 46, в Первоуральске – 42, в Ревде – 39, в Ирбите и Ирбитском районе – 36, в Верхней Пышме – 32, в Реже и Режевском районе – 31. В остальных муниципалитетах менее 30 заражённых.