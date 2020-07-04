Челябинский цинковый завод наращивает продажи индиевого припоя

15:25 | 5.07.2020

Челябинский цинковый завод, входящий в состав металлургического комплекса УГМК, продолжает наращивать объем реализованной продукции. Так, за 5 месяцев работы в году продажи ПОИн-52 (припой индиевый) выросли на 400% по сравнению с объемом продаж за весь 2019 год.



«Клиентская база уверенно растет как внутри, так и за пределами России, – отмечает экономист по сбыту коммерческого отдела Челябинского цинкового завода Александр Чариков. – Сейчас фокус сместился в сторону отечественных поставщиков».



Динамика производства позволяет удовлетворить возросший спрос. «Мы можем производить ПОИн-52 практически в любой форме, удобной потребителю – проволока, слитки, бруски, – продолжает Александр Чариков – Главное преимущество данного сплава — возможность полностью заполнять и герметизировать мельчайшие поры и пустоты изделий при низкой температуре плавления. Это позволяет качественно соединять тонкие изделия, боящиеся повышенной температуры, например, медные».



Индий является побочным продуктом цинкового производства. Главной областью применения индия является изготовление полупроводников. Также индий применяют в производстве электронной техники, оснащенной жидкокристаллическими экранами: телевизоров, мониторов, ноутбуков, планшетов, сотовых телефонов. Сплавы на основе индия отличаются высокой теплопроводностью, пластичностью и легкостью в применении - этот металл эффективно понижает точку плавления в сплавах для пайки и сплавах для плавких вставок, и добавка даже небольшого процента индия улучшает характеристики припоев, используемых в сборке электроники.

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