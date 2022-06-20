Ушел из жизни бывший замглавы Екатеринбурга Виктор Попов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Скончался бывший заместитель главы Екатеринбурга Виктор Попов. Ему был 81 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.Виктор Попов занимал должность замглавы Екатеринбурга с 1992 по 2004 годы. Он курировал вопросы строительства: принимал участие в разработке градостроительных документов, обеспечивающих научно-обоснованную застройку города, занимался вопросами внедрения индустриальных методов строительства, увеличения объемов и повышения качества промышленно-гражданского строительства.Также Виктор Попов был одним из разработчиков Генерального и Стратегического планов развития Екатеринбурга. Под его руководством проходила реконструкция центра города, застраивались Комсомольский, Заречный, Ботанический и Сортировочный микрорайоны, а также начиналось освоение и строительство новых жилых районов ВИЗ-правобережный и Юг-центра.Виктор Попов за заслуги перед городом и страной был удостоен почетного звания «Заслуженный строитель России», награжден Почетным нагрудным знаком «Строительная Слава» и почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». Кроме того, он являлся лауреатом премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.