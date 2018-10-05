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Новости дня


11:46 | 7.10.2018

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В двухэтажном жилом доме в Ирбите случился пожар

Вчера, 6 октября, вечером в Ирбите загорелась квартира в двухэтажном жилом доме на улице Кирова. Источник пожара оказался на втором этаже.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 30 квадратных метров и повредил домашнее имущество. С огнем боролись 9 спасателей и 3 единицы техники.

Информации о пострадавших нет. В настоящий момент причина пожара выясняется.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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