В двухэтажном жилом доме в Ирбите случился пожар

11:46 | 7.10.2018

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера, 6 октября, вечером в Ирбите загорелась квартира в двухэтажном жилом доме на улице Кирова. Источник пожара оказался на втором этаже.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 30 квадратных метров и повредил домашнее имущество. С огнем боролись 9 спасателей и 3 единицы техники.



Информации о пострадавших нет. В настоящий момент причина пожара выясняется.