Бывший руководитель ирбитского телеканала признан виновным в присвоении 65 тысяч рублей

11:27 | 24.09.2018

ekburg.tv

44-летний бывший заместитель директора ирбитского телеканала НТС («Новая Телевизионная Студия - Ирбит», МАУ МО г. Ирбит «Редакция телерадиовещания «Ирбитский вестник») Алексей Уляшкин признан виновным в присвоении денежных средств.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с октября по ноябрь 2016 года Уляшкин являлся временно исполняющим полномочия директора. В этот период он заключил со сторонней организацией два договора на съемку и монтаж эфирного материала. Часть полученных из кассы денег он направил на оплату выполненных работ, 65 тысяч рублей присвоил.



В итоге суд приговорил Уляшкина к штрафу в 100 тысяч рублей. Также подсудимый возместил причиненный ущерб.