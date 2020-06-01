Экологический ад на Урале

Еще одна проблема Полевского связана с очистными сооружениями. Донные отложения из фекалий смешивают с опилом, складируя в 300 метрах от реки, куда попадают дождевые стоки. Потом эту воду пьют жители Екатеринбурга.

Директор Северского трубного завода Михаил Зуев. Фото: пресс-служба СТЗ

За шлагбаумом проезд к той самой новой площадке



Смотровая площадка – одна из достопримечательностей Полевского. Однако местные жители сюда заезжают редко, зная, что гора является техногенной – сюда, по словам горожан, тоннами свозили отходы с «СТЗ», а дорогу к площадке выложили из заводского шлака.

Город Полевской расположен в 60-ти километрах от Екатеринбурга. При населении около 70 тысяч человек более 5500 работает на градообразующем предприятии «Северский трубный завод», которое входит в «Трубную металлургическую компанию» бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Однако в списке аффилированных лиц завода можно найти и множество компаний, зарегистрированных за рубежом, в том числе на Кипре, Швейцарии, ОАЭ, Германии, Румынии, Италии, Люксембурге, США, Исландии и даже в Омане и Пакистане.Производственная деятельность ПАО «СТЗ» сосредоточена вовсе не за границей, а в черте Полевского, жители которого стали заложниками довольно сложной ситуации. С одной стороны, им обеспечено трудоустройство со стабильной и не самой плохой зарплатой в регионе, с другой – отрасль чёрной металлургии предполагает излишки в виде выбросов в атмосферу и образование десятков тонн промышленных отходов, содержащих едва ли не все элементы таблицы Менделеева.Совпадение ли – но врачи отмечают, что число онкологических больных в Полевском растет и одна из причин этого – экологическая ситуация. У мужчин (в первую очередь именно они заняты на производстве), чаще всего фиксируются новообразования в области трахеи, бронхов и лёгких, а в причине смертности от онкологии среди населения Полевского городского округа ведущее место занимает рак бронхов и лёгких.Корреспондент «Вечерних ведомостей» пообщался с жителем Полевского Николаем Кожедеевым, руководителем инициативной группы горожан, добивающихся соблюдения Северским трубным заводом экологических норм. Тема онкологии и экологии лично коснулась семьи Николая – ранее рак груди был выявлен у его супруги. Более трех лет он добивается от властей и завода найти решение экологической проблемы, но все тщетно. Не помогли письма ни в прокуратуру («прокурор Полевского Александр Рудых – непрошибаемая машина» – цитата), ни уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.«У нас в черте Полевского на территории Штангового карьера складируются шламовые отходы сталеплавильных печей, в том числе пыль с газоочистки, в ней химические элементы 1-4 категории опасности! В 300 метрах находится Штанговый пруд, но их это не останавливает, они всю эту заразу рядом валят! Это черта города!», – рассказывает Николай Кожедеев.По его словам, ранее отходы металлургического производства складировали непосредственно на территории завода, но после проверки из Москвы был установлен запрет в связи с тем, что в 100 метрах находится река Чусовая, которая впадает в Верхнемакаровское водохранилище, а затем в Волчихинское, являющееся источником питьевого водоснабжения Екатеринбурга.«Им запретили складировать эти ядовитые отходы на территории промышленной площадки, они стали сваливать все это под боком у горожан. Туда машины идут потоками, там горы отвалов, самосвалы ездят без тента и всю эту пыль раздувает. Ветер поднимается, и пыль попадает в дыхательные пути, а там частицы остроугольные, не прокашляться. Никто не понимает, откуда кашель, но я полагаю, что источник – та самая пыль», – высказал мысль Николай Кожедеев.По его словам, когда транспорт не справляется, рабочие набивают пыль в биг-бэги (крупногабаритные контейнеры-мешки), и потом также сваливают на окраине города (по неподтвержденным данным, транспортировкой занимается ООО «Северская транспортная компания», принадлежащая Александру Яковенко). В подтверждение своих слов Николай Кожедеев приложил фотографии, сделанные осенью 2019 года.«Раньше здесь был отличный лес, мы там с отцом грибы собирали, а сейчас от леса ничего не осталось. Когда дожди идут, то на карьере почву подмывает, и всё льется на территорию детского картодрома, где проходят, в том числе, всероссийские соревнования по картингу. Раньше на соревнования люди приезжали, в палатках жить оставались, а как-то раз утром просыпаются – кругом вода, вся эта гадость вокруг», – рассказывает Николай Кожедеев.В 2018 году он взял пробы пыли и воды из протекающего рядом ручья, и отнес в лабораторию института металлургии Уральского отделения РАН в Екатеринбурге. Заключение, выданное специалистом, всех шокировало: в составе пыли газоочистки предельно допустимые концентрации ванадия были превышены в 23 раза, мышьяка в 96 раз, никеля в 34 раза, свинца в 28 раз, трехвалентного хрома в 160! При этом, по словам главного эколога Северского трубного завода Вадима Озорнина (в прошлом – главврач центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Полевского), на порошковую шлаковую смесь с карьера получен сертификат соответствия, есть экспертное заключение, свидетельствующее об экологической безопасности. Получается, кто-то лукавит?Добавим, что в связи с тем, что отбор проб был незаактирован, а определение химсостава проведено в неаккредитованной лаборатории по не сертифицированной методике, заключение не имело юридической силы. Однако здесь важно другое – даже если предельно допустимые концентрации незначительно ниже указанных в документе (есть в распоряжении редакции), население Полевского находится под серьезной угрозой. Указанные в заключении элементы попадают в организм человека, прежде всего, через дыхательные пути, где частично оседают, другая часть поглощается кровью, оказывая негативное влияние на организм. Так, свинец сокращает время жизни эритроцитов, а в результате его интенсивного воздействия развивается так называемый «свинцовый паралич» мышц. Тяжелой формой болезни является энцефалопатия, выражающаяся в сильной головной боли и коме. При интоксикации соединениями хрома, в свою очередь, поражаются почки и печень.«Когда я забирал результаты, мне лаборант сказал: «Бегите оттуда». К слову, ручей, откуда были взяты пробы воды, втекает в Чусовую. Поэтому экологический вопрос касается не только Полевского, но и Екатеринбурга, и именно власти уральской столицы, учитывая их политический ресурс, в силах повлиять на ситуацию. Управляющий директор ПАО «СТЗ» Михаил Зуев живет в «Палниксе», поэтому ему по барабану, что здесь происходит, он в Израиль ездит регулярно лечиться. У нас таких денег нет», – отмечает Николай Кожедеев.Он пытался поднимать экологический вопрос на заседании местной думы, но это оказалось бесполезным, так как большинство депутатов контролируются ПАО «СТЗ». Глава Полевского Константин Поспелов же и вовсе как-то признался, что он не «всесильный».Площадку для размещения отходов ПАО «СТЗ» планируют увеличить – под нее выбрана территория бывшего криолитового завода, где шламохранилище и без этого находится в плачевном состоянии. Появится ли там новая свалка, зависит от горожан, которым предложено поучаствовать в соответствующем опросе. Учитывая, что в нем примут участие и контролируемые руководством завода рабочие, результат можно предсказать уже сейчас. Почему Дмитрий Пумпянский не поставит задачу своим подчиненным разработать проект строительства цеха по переработке отходов, вместо того, чтобы создавать новую свалку, неизвестно.При этом, согласно сайту ПАО «СТЗ», «Северский трубный завод разделяет ответственность перед обществом за рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды», а «политика природоохранной деятельности предприятия направлена на постоянное снижение антропогенной нагрузки на город Полевской».Эту позицию, судя по всему, не совсем разделяет Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Так, ПАО «Северский трубный завод», согласно официальному отчету Минприроды, входит в перечень предприятий – основных источников загрязнения поверхностных водных объектов региона. На фоне ПАО «СТЗ» даже АО «Русский хром 1915» (г. Первоуральск) кажется образцом экологического благополучия.Согласно тому же отчету, в 2016 году ПАО «СТЗ» образовано 442,75 тысяч тонн отходов в 2017 - 381 тысяч тонн. В 2017 году на ПАО «СТЗ» в ходе проверки было выявлено 22 нарушения, из них 15 в области обращения с отходами, 3 в области охраны атмосферного воздуха, по 2 нарушения в сфере землепользования и в области охраны водных объектов. По результатам проверки выдано 18 предписаний, возбуждено 47 административных дел. Смешными же выглядят экологические затраты предприятия – так, в 2017 году на мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух было затрачено всего 2,2 млн. рублей!Насколько на Северском трубном заводе учли ошибки прошлых лет, будет известно совсем скоро. Согласно плану проведения проверок, Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора проведет выездную проверку на предприятии с 10 июня по 8 июля. Её целью обозначена проверка соблюдения «хозяйствующим субъектом требований законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды». Кроме этого, по данным veved.ru, в настоящее время проверку сроком до 23 июня на предмет загрязнения окружающей среды проводит Роспотребнадзор.