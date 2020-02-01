Свердловского генерала «притормозили» из-за связей с задержанным республиканским министром

Назначение нового начальника УМВД России по Екатеринбургу ожидается 10 марта, сообщают слухмейкеры. Фамилия нового руководителя пока официально не называется, но ряд событий указывает на то, что им будет назначен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тверской области полковник Игорь Озеров. Как ожидается, полковник не приедет не один, а привезет с собой небольшую команду – на вакантное место начальника штаба УМВД и замруководителя отдела по работе с личным составом.Назначение заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Постовалова на должность руководителя УМВД России по Омской области затягивается. Инсайдеры связывают это с задержанием в январе главы МВД по республике Коми Виктора Половникова, которому вменяют получение взятки. Дело в том, что Половников и Постовалов длительное время вместе служили в УВД по Курганской области, тесно общались, дружили семьями, и сейчас всех, кто как-либо связан с задержанным генерал-майором, «притормозили».Экс-начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мазаев, уволившийся из системы МВД в прошлом году, нашел себе применение на гражданке. Рассказывают, что полковник открыл детективное агентство, и в случае обращения статусных лиц готов сам принимать участие в расследованиях – благо, необходимый опыт имеется.В Первоуральске сотрудники полиции изучили нашумевшее видео, которое появилось в СМИ и соцсетях в декабре прошлого года. На снимках видно, как группа лиц похитила и привезла в гаражный комплекс молодого человека, учинив над ним расправу. Там же находился и скандально известный в городе ранее судимый «общественник» Максим Е. Известно, что материалом занимаются сотрудники отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска ОМВД, которые уже установили всех лиц, фигурирующих в видео. После того, как будет дана квалификация действиям «героев», материалы передадут по подследственности – осталось ждать не больше двух недель.Глава Октябрьского района Екатеринбурга Роман Рудометов, об отставке которого заявил мэр Александр Высокинский, уже попрощался с коллективом. Встреча с подчиненными прошла утром 28 февраля. По слухам, в ходе прощальной речи префект отметил, что при нем Октябрьский район выбился едва ли не в лидеры. Впрочем, в администрации города, судя по всему, совсем иного мнения об управленце, которому поставили в вину неудовлетворительную уборку снега в зимнем сезоне 2019-2020.По слухам, Роман Рудометов не сильно переживает из-за своей отставки. Месяц назад он повторно женился – бракосочетание состоялось в Октябрьском ЗАГСе, через дорогу от райадминистрации. Теперь чиновник свободное время намерен посвятить себя семье и воспитанию детей.Свердловская область стала кадровой кузницей для ГУ МВД по Москве. В 2018-2019 году туда перевелись ряд достойных сотрудников Управления уголовного розыска и следователей, в этом году тенденция продолжилась. По слухам, недавно в столицу перевелись двое оперативников регионального УСБ, доказав, что подразделение готово взращивать ценные кадры.Правоохранители приступили к изучению финансовой документации дорожно-эксплуатационного управления Орджоникидзевского района Екатеринбурга за 2016-2019 гг. Материалами занимаются сотрудники областного полицейского главка в связке с региональной прокуратурой, которая держит ход проверки на контроле. По слухам, у силовиков накопилось немало вопросов к предыдущему руководству ДЭУ, в частности, по вопросам приобретения горюче-смазочных материалов, запчастей и т.д. Есть основания полагать, что по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело, но пока выводы делать преждевременно.В Талицком городском округе полиция устанавливает обстоятельства ДТП, участником которого, по некоторой информации, стала сотрудница местного ОМВД – по слухам, супруга сына главы муниципалитета Александра Толкачева. ДТП произошло вечером 21 февраля, когда девушка ехала на своем автомобиле «Тойота», двигаясь со стороны п. Троицкого в сторону д. Луговая. По предварительным сведениям, она не заметила идущего по обочине 20-летнего юношу, и сбила его. Пешеход был госпитализирован, но скончался в больнице. Родители молодого человека переживают, что из-за статусности водителя историю замнут, и надеются, что расследование будет проводиться объективно.Сотрудники контрразведки УФСБ России по Центральному военному округу проверили стрельбище в Старопышминске, принадлежащее региональному отделению ДОСААФ. По слухам, в ходе проверки было выявлено немало серьезных нарушений, касающихся учета огнестрельного оружия. В частности выяснилось, что номера на ствольной коробке не совпадают с номерами на затворной раме. Кто допустил, что составные части оружия различаются по порядковым номерам, теперь предстоит изучать компетентным органам, для которых теперь остается загадкой – были они украдены или утеряны вследствие ненадлежащего контроля?К главе крупнейшего на Урале выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» Игорю Данилову могут появиться претензии со стороны прокуратуры. На площадке МФЦ проводится множество массовых мероприятий, от организаторов которых выставочный комплекс получает стабильный доход, но вопрос в том, насколько законно получение части средств. По слухам, администрация МФЦ взимает с организаторов концертов порядка 50 тысяч рублей за некие посреднические услуги при согласовании мероприятий с массовым пребыванием людей в органах власти. Надзорному ведомству предстоит оценить, насколько правомерно взимание платы. В случае подтверждения информации Игорю Данилову придется объясняться с силовиками.